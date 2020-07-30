27 Temmuz - 2 Ağustos Haftalık burç yorumları

Merhaba sevgili Habertürk okurları… Ağustos ayının neşesini ve coşkusunu hissedeceğimiz bir haftaya giriyoruz. Geçtiğimiz hafta, 22 Temmuz’da Güneş’in Aslan burcuna geçişiyle bu hafta da güzel etkilerle karşılaşacağız. Yeni başlangıçlar, yeni aşklar, sosyal ilişkilerde hareketlilik haftanın önemli konuları olacak. Ancak aile ile olan ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 27 Temmuz – 2 Ağustos haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde…
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Aşk hayatında şansınızın açılacağı bir haftadasınız sevgili Koç burçları… Geçtiğimiz hafta Güneş’in Aslan burcuna geçişiyle güzel bir dönemin kapısı aralanıyor. Var olan ilişkinizde birbirinize daha yakın ve açık olacaksınız. Eğer çocuğunuz varsa onunla ilgili gurur verici haberler alabilirsiniz. Yalnızsanız hayatınıza heyecan katacak bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Kariyer ve iş ilişkileriniz ise hafta sonundan itibaren hareketleniyor. Ayrıca finans konuları, alım-satım, yatırım işlerinde beklediğiniz sonuçlara yaklaşabilirsiniz. Beklenmedik olaylara hazır olun.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa burçları, yeni haftada eğer sağlığınızla ilgili problemler varsa daha güzel bir sürece giriyorsunuz. Enerjinizin artmasıyla etrafınızda dikkat çekeceksiniz. Pandemi döneminde kendinizi dış dünyaya kapamış olabilirsiniz bu dönem ve sevdiklerinize karşı duyduğunuz özlem artıyor. Özellikle aile ile bağlarınız güçlenecek. Uzun süredir büyüklerinizden ayrıysanız bayramda bir araya gelecek ve kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Ağustos başından itibaren ise iş ilişkilerinde gerginliklere dikkat etmeli ve daha kontrollü hareket etmelisiniz.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler burçları… Karamsarlıktan kurtulduğunuz ve daha neşeli olduğunuz bir haftaya giriyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Güneş’in Aslan burcuna geçişiyle ağustos sonuna kadar kariyerde destekleneceksiniz. Örneğin mevcut işinizde verdiğiniz kararlarla başkalarının dikkatini çekebilirsiniz. Veya hayatınızda yenilikler yapmak isteyip farklı bir işe yönelebilirsiniz. Bu değişimle beraber maddi anlamda daha çok güçlenecek ve liderlik özelliklerinizle bulunduğunuz konumu sağlamlaştıracaksınız. Ağustos başından itibaren ise para konularıyla boğuşabilirsiniz. Ödemeler, gelir-gider hesapları, kredilerle ilgili konularda yapılanmaya gitmelisiniz.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Haftaya ve ağustos ayına enerjik etkilerle başlıyorsunuz sevgili Yengeç burçları… Haftanın odak noktalarından biri ise yatırım olacak. Bu aralar paranızı çoğaltmak, mevcut durumu düzeltmek, maddi konularda düze çıkmak için sıkça kafa yoruyorsunuz. Birikimlerinizle bir yatırım yapmak isteyecek ve vakit kaybetmeden harekete geçeceksiniz. Ancak harcamalar da bir o kadar artacağından dikkatli olmakta fayda var. Aşk ve ilişkilere gelecek olursak bonkör olduğunuz bir dönemdesiniz… Birbirinizi yapacağınız sürprizlerle şımartabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!