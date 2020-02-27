Son dakika... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika verilerine göre Muş'un Malazgirt ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için 27 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık...