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        Haberler Bilgi Magazin 27 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL || Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        27 Nisan Pazar TV yayın akışı listesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün televizyonda neler var sorusu yanıt aramaya başladı. 27 Nisan 2025 TV yayın akışı, bugün kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından kontrol ediliyor. Gündüzden akşam kuşağına kadar ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar merak ediliyor. Peki, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 27 Nisan Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:19
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        • 1

          Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların günlük yayın akışları ile belli oluyor. Bugünü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler 27 Nisan 2025 TV yayın akışı listesini inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 27 Nisan Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kızılcık Şerbeti

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 İyi Aile Çocuğu

          14:45 Deha

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Deha

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          02:30 Bahar

          04:30 Deha

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Sahipsizler

          11:00 Tülin Şahin ile Moda

          12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:30 Kral Kaybederse

          19:00 Star Haber

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:30 Kral Kaybederse

          02:00 Sefirin Kızı

          04:00 Türk Müziği

          05:00 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

          13:45 Arda ile Omuz Omuza

          14:45 İnci Taneleri

          16:30 Eşref Rüya

          18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

          22:30 Kod Adı Londra

          00:15 Arka Sokaklar

          02:45 Yargı

          04:30 5N1K

          05:00 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:20 Dizi TV

          12:10 Can Borcu

          15:30 Sustalı Ceylan

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kardelenler

          00:20 Kuruluş Osman

          03:00 Can Borcu

          05:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:20 Beni Böyle Sev

          08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

          11:45 Enine Boyuna

          13:00 Türk Sineması "Yeni Hayat"

          16:00 Trendyol 1. Lig Futbol Karşılaşması 36. Hafta "Sakaryaspor-Erzurumspor"

          17:30 Kod Adı Kırlangıç

          19:00 Ana Haber

          20:00 Teşkilat

          00:15 3'te 3

          01:30 Gönül Dağı

          03:50 Beni Böyle Sev

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

          13:00 Kızıl Goncalar

          16:00 Hudutsuz Sevda

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          23:30 Kızıl Goncalar

          02:15 Şahane Hayatım

          03:45 Her Yerde Sen

          06:00 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:00 Dizi

          08:00 Oynat Bakalım

          09:00 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 İşte Benim Stilim

          16:30 Survivor Panorama

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

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