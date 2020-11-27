Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 474.606'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 13.014 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

27 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

26 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz." dedi

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu, son 24 saatte 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 563 yeni vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 340 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 957'ye çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının 20 Aralık'a kadar devam edeceğini ancak gerektiğinde bunun ocak ayı başına kadar uzatılabileceğini söyledi.

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 696 kişinin hayatını kaybetmesiyle 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük can kaybına ulaşıldı. Ülkede, son 24 saatte 18 bin 213 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 bin 487 vakayla "en yüksek günlük rakam" görüldü ve toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 milyon 187 bin 990'a yükseldi.

Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1'den tekrar yüzde 1,2'ye çıktı. Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı 524 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçerken, şimdiye kadarki ölü sayısı 38 bin 62'ye yükseldi. Ayrıca 25 bin 73 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısı 1 milyon 685 bin 492'ye ulaştı.