27. İstanbul Caz Festivali'nin kapanışını, Büşra Kayıkçı ve Bilal Karaman yaptı

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen festival kapsamında, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme'de kısıtlı seyirci ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan etkinliğin son konserinde, ilk olarak piyanist Büşra Kayıkçı sahne aldı.

- "Festivalin kapanış konserinde sahne almak güzel bir duygu"

Konserin açılışını yapan Genç Caz finalistlerinden neoklasik besteci ve piyanist Kayıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi için Türkiye'de müzik adına iki çok önemli kurum olduğunu ifade ederek, "Birisi Zorlu PSM, diğeri İKSV. Zorlu ile karantina günlerinde çevrim içi bir konser yapmıştık. Bugün de festivalde konser verecek olmak benim için çok kıymetli. Açıkçası festivale başvururken beklentim yoktu, sonuç geldiğinde çok şaşırdım ve mutlu oldum." dedi.

Her ne kadar zorunluluktan ötürü de olsa festivalin kapanış konserinde sahne almanın güzel bir duygu olduğunu dile getiren Kayıkçı, "Aslında çok az kalmıştı fakat yapacak bir şey yok. İnsanların sağlığı tabii ki daha da önemli. Bu gece bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kayıkçı, "Falad", "Doğum", "Yol" "Yeşil" ve "Bir Rüya Gördüm"ün da aralarında bulunduğu sevilen eserlerinin yanı sıra şair Furkan Çalışkan'ın bir şiirinden hareketle bestelediği "Tuna" eserini cazseverlerin beğenisine sundu.

- MANOUCHE A LA TURCA yoğun ilgi gördü

Gecede, Büşra Kayıkçı'nın ardından gitarist Bilal Karaman'ın öncülüğündeki MANOUCHE A LA TURCA sahne aldı.

Karaman'a sahnede akustik gitarda Özgün Bora ve kontrbasta Baran Say'ın yanı sıra Guiness rekorlarına dünyanın en hızlı kemancısı olarak adını yazdıran Muhammed Yıldırır, babası gibi klarnet üstadı Ramazan Sesler, birçok türde özgün işlere imza atan Özgün Bora ile akustik ve kontrbas yetenekleriyle festivallerin gözdesi Baran Say eşlik etti.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde topluluk, aralarında "Nihavend Sirto", "Bekledim de Gelmedin", "Dolaylama", "Dark Eyes", "Bir İstanbul Gecesi" ve "Onbirli" adlı parçaların da olduğu özel bir repertuvarı yorumladı.

Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte, tüm sanatçılar konsere gelenlere teşekkür ederek, sağlıklı günler diledi.

- "Konserler çok başarılı geçti"

Festival boyunca konserlerin çok başarılı geçtiğini dile getiren Festival Direktörü Harun İzer, AA muhabirine şunları söyledi:

"Tabii festivalin enerjisi geçtiğimiz yıllara göre biraz farklı oldu, oturma düzeni, sosyal mesafe gibi etkenlerle ama bunun da kendi içerisinde olumlu tarafları olduğunu gördük. Mesela oturan seyircinin dinlemeye daha fazla odaklanabilmesi kendi içerisinde ayrıca güzel bir şey olduğunu söyleyebilirim. Aslında burada önemli olanın her halükarda kültür sanat hayatının devam etmesi, seyircilerin sanatla, müzikle buluşabilmesi, kültür sektörünün tüm paydaşları için bu tür etkinlikleri sürdürmesi sanırım. Çünkü bu alanda Türkiye'de kazanılan tecrübeler sekteye uğrarsa bu kurumsallığı kaybedebiliriz."

- Konser kayıtları 1 ay internetten izlenebilecek

İstanbul Valiliğinin toplu etkinliklere getirdiği yeni tedbirler nedeniyle 27. İstanbul Caz Festivali kapsamında 13 ve 14 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler iptal edildi.

İstanbul'un farklı açık hava mekanlarında gerçekleşen festivalin konser kayıtları, 20 Eylül'den itibaren 1 ay boyunca "online.iksv.org" adresinden izlenebilecek.