27 Haziran Pazar günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda 500 liranın altına düşen gram altın 27 Haziran Pazar günü yine 500 liranın üzerine çıktı. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen güncel piyasalarda gram altın 502,23 TL'den, çeyrek altın ise 820,88 TL'den işlem görüyor. İşte 27 Haziran Pazar altın fiyatlarında son durum...