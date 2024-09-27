27 Eylül, Dünya Turizm Günü olarak kutlanır. Turizm, ülkeler arasındaki kültürel etkileşimi artırırken, ekonomik kalkınmaya da önemli bir katkı sağlar. Özellikle yerel ekonomiler için büyük bir gelir kaynağı olan turizm, aynı zamanda çevre ve sürdürülebilirlik açısından da dikkat edilmesi gereken bir sektördür. Peki, Dünya Turizm Günü nasıl ortaya çıktı ve neden kutlanır? İşte, detaylar...