27 Eylül Dünya Turizm Günü kutlanıyor! Dünya Turizm Günü amacı nedir?
27 Eylül, Dünya Turizm Günü olarak kutlanan önemli bir gündür. Bu gün, turizmin kültürel, ekonomik ve sosyal alanlardaki katkılarını vurgulamak amacıyla Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 1980 yılında ilan edilmiştir. İşte, Dünya Turizm günü kısa tarihçesi ve amacı...
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27 Eylül, Dünya Turizm Günü olarak kutlanır. Turizm, ülkeler arasındaki kültürel etkileşimi artırırken, ekonomik kalkınmaya da önemli bir katkı sağlar. Özellikle yerel ekonomiler için büyük bir gelir kaynağı olan turizm, aynı zamanda çevre ve sürdürülebilirlik açısından da dikkat edilmesi gereken bir sektördür. Peki, Dünya Turizm Günü nasıl ortaya çıktı ve neden kutlanır? İşte, detaylar...
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27 EYLÜL DÜNYA TURİZM GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
1980'den itibaren Dünya Turizm Örgütü tarafından belirlenen 27 Eylül tarihi, Dünya Turizm Günü olarak kutlanmaktadır. Bu tarih, 27 Eylül 1970'te belirlenmiş ve 1980'den itibaren uygulamaya koyulmuştur. Dünya Turizm Günü'nün amacı, uluslararası toplumlar için turizmin önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmaktır. Turizm'in sosyal, kültürel, politik ve ekonomik değerler üzerindeki etkisine dikkat çekilir.
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Dünya Turizm Örgütü, Ekim 1997'de İstanbul'da düzenlenen 12. oturumda her yıl bir ülkenin bu güne ev sahipliği yapmasına karar vermiştir. Ekim 2003'te Çin'in Pekin kentinde düzenlenen 15. oturumda ise ev sahipliği ile ilgili coğrafi sıraya uyulması; 2006'da Avrupa'da, 2007'de Güney Asya'da, 2008'de Amerika'da, 2009'da Afrika'da, 2011'de ise Ortadoğu'da olması kararlaştırılmıştır.
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27 Eylül'ün Dünya Turizm Günü olarak kutlanmasını Nijeryalı Ignatius Amaduwa Atigbi önermiştir. Dünya Turizm Günü'nün rengi mavidir.