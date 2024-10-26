27 Ekim Pazar İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintisi duyuruları yakından takip ediliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalar kapsamında gün içinde bazı ilçelerde belirli sürelerde kesinti yaşanacak. Bu kapsamda, kesintinin hangi illeri etkilediği ve saat kaçta sona ereceği araştırılıyor. İşte 27 Ekim Pazar İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası...