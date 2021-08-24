27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları çığ gibi büyüyor. 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları için Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama bekleniyor. İşte detaylar...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması öngörülüyor.