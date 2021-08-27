Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma vakti araştırılıyor. 27 Ağustos Cuma günü cumaya gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul Cuma saatini merak ediyor. İşte Diyanet İşleri haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma namazı saati

İSTANBUL CUMA SAATİ - 27 AĞUSTOS

27 Ağustos İstanbul Cuma saati: 13:11

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 27 Ağustos 2021 Cuma 04:47 06:19 13:11 16:54 19:53 21:19 28 Ağustos 2021 Cumartesi 04:48 06:20 13:10 16:53 19:51 21:17 29 Ağustos 2021 Pazar 04:49 06:21 13:10 16:52 19:50 21:15 30 Ağustos 2021 Pazartesi 04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:13 31 Ağustos 2021 Salı 04:52 06:23 13:10 16:50 19:46 21:11 01 Eylül 2021 Çarşamba 04:53 06:24 13:09 16:49 19:45 21:09 02 Eylül 2021 Perşembe 04:55 06:25 13:09 16:48 19:43 21:07

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.