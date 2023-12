Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "22. Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumu" için geldiği Trabzon'da açıklama yapan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, taşkınların erkenden haber alınıp vatandaşların uyarılmasıyla, can ve mal kaybı noktasındaki zararların bir ölçüye kadar engellenebileceğini düşündüklerini belirtti.

Bu amaçla ilki Trabzon'dan olmak üzere bir adım atarak 2021'de taşkın erken uyarı sistemlerini kurmaya başladıklarını vurgulayan Balta, "Özellikle taşkın yaşadığımız akarsularımızın üzerinde, bunların daha çok memba kısımlarına yani yerleşim yeri olan yerlerin bir miktar daha membasına çıkarak, oraya kurduğumuz istasyonlar vasıtasıyla akarsu yataklarındaki suyun seviyesini hem kamera hem de seviye ölçerlerle tespit ve takip ediyoruz. Bunları yılın 365 günü 24 saat ve anlık veri olacak şekilde takip ediyoruz" diye konuştu.

"TÜM TÜRKİYE İÇİN PLANLARIMIZI YAPTIK"

DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün Mart 2021'de kurmaya başladığı sistemin, Karadeniz sahilinin tümünde tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Balta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu 266 noktada, Karadeniz sahilinde hemen hemen kurduk ve bitirdik sayılır. Bu sistemi Karadeniz'de öncelikle kurma sebebimiz, Karadeniz her yıl taşkın hadisesini yaşayan bir bölge. Devamında bunu tüm Türkiye'de kurma noktasında da planlamamızı yaptık, projelerimizi geliştiriyoruz. İnşallah tüm Türkiye'de kurduğumuzda belki yine taşkınlar yaşanacaktır fakat insanımızın etkilenmesi artık minimum seviyeye düşecektir. En başta insanımızın canı, tabii ki canından sonra da 'Can malın yongasıdır', malı önemli. Her ikisini de korumak adına bu sistemleri Türkiye'nin her tarafında kurup tamamlayacağız."