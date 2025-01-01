26/2 trafik cezası nedir? 26/2 trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?
Yasa ve yönetmeliklerle düzenlenen trafik kuralları sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda ise çeşitli trafik cezaları ile karşılaşılmaktadır. Her bir kural ihlali için farklı trafik cezası vardır. Trafik cezası tutarları, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenir. 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı ile 26/2 trafik cezası tutarı belli oldu. Peki, 26/2 trafik cezası nedir? 26/2 trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025? İşte detaylar…
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Trafik kurallarına uymayan sürücü, yolcu veya yayalara yaptırım olarak trafik cezası uygulanır. Trafik cezalarının uygulanmasındaki temel amaç; trafik güvenliğini sağlamak, düzeni korumak ve kurallara uymayı teşvik etmektir. Her durum için farklı ceza türleri hazırlanır. 26/2 kanunlarda belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların uygun olmayan araçlara takılması ve kullanılması durumunda araç sürücülerine uygulanan ceza kodudur. 2025 yılına girilmesiyle birlikte 26/2 trafik cezası tutarı güncellenmiştir. Peki, 26/2 trafik cezası nedir? 26/2 trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025? İşte detaylar…
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26/2 TRAFİK CEZASI NEDİR?
Karayolları Trafik Kanunu’nun 26’ncı maddesinde “Kanunlarda belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların uygun olmayan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır.” maddesi yer almaktadır. Bu ceza “çakar lamba cezası” olarak da tanımlanır.
26/2 numaralı trafik cezasının ihlal edilmesi hâlinde araç sürücüleri, tüm giderler kendine ait olacak şekilde araçlarında kanuna aykırı olarak kullandıkları bu cihazları söktürmekle yükümlüdür.
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Bulundukları ortamda şartlar cihazların söktürülmesine uygun değilse gerekli koşulların oluşturulması için ek-33 hazırlanmak kaydıyla 7 iş günü kadar süre verilmektedir.
7 iş günü olan süre dolduğunda hala cihazlar söktürülmediyse araçların trafiğe çıkışı yasaklanarak ek – 33/a hazırlanması kaydıyla izin tanınır. Bir sene içerisinde tüzükte belirtilen kurala 3 kez aykırı davranan sürücüler 15 gün süreyle trafikten men edilir.
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2025 YILINDA 26/2 TRAFİK CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?
Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları güncellenmiştir.
Buna göre 2025 yılında 26/2 trafik cezasının tutarı ilk sefer için 138.172 TL olarak belirlenmiştir. Bir yıl içinde iki ve daha fazla ihlal durumunda ise 276.345 TL ceza kesilecektir.
26/2 trafik cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi durumunda %25 indirimden yararlanılabilir. Bu durumda ceza 103.629 TL olarak ödenecektir.
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2024 26/2 TRAFİK CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR?
26/2 trafik cezası 2024 yılının ilk yarısında en fazla merak edilen cezalar arasına girmiştir. 26/2 h trafik cezası evinize geldikten sonra herhangi bir nedenle itiraz etmek istiyorsanız yalnızca 15 gününüz olduğunu bilmelisiniz. Adresinize tebligat ulaştıktan sonraki 15 gün içinde en yakın Sulh ve Ceza Hakimliğine giderek size verilen ceza ile ilgili itiraz edebilirsiniz. Ancak bunun için haklı bir sebebiniz olması gerekir.
Sulh ve Ceza Hakimliğine şahsen başvururken ihtiyacınız olan bazı belgeler vardır. Bu belgeleri hazır ettiğinizde itiraz sürecinin olumlu geçmesi ihtimali yükselir. Bunun yanı sıra itiraz sürecini başlatan verilen dilekçe ve şahsen başvurudur. İtiraz nedeninizi net cümlelerle açıklayan bir itiraz dilekçesi yazmanız gerekmektedir. Bu noktada bir avukattan destek almayı düşünebilirsiniz. Diğer ihtiyaç duyulan belgeler ise aşağıda sıralanmıştır;
İtiraz dilekçesi
Kimlik fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
Araç ruhsatı fotokopisi