26/2 TRAFİK CEZASI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 26’ncı maddesinde “Kanunlarda belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların uygun olmayan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır.” maddesi yer almaktadır. Bu ceza “çakar lamba cezası” olarak da tanımlanır.

26/2 numaralı trafik cezasının ihlal edilmesi hâlinde araç sürücüleri, tüm giderler kendine ait olacak şekilde araçlarında kanuna aykırı olarak kullandıkları bu cihazları söktürmekle yükümlüdür.