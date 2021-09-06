26 yılda 700 oyuncak bebek biriktirdi

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Küçük yaşlardan itibaren oyuncak bebeklere büyük ilgisinin olduğunu söyleyen resim ve sanat uzmanı Ayşe Karataş Karaçam, "İnönü Üniversitesi Resim Öğretmenliği okudum. Ardından 9 Eylül Üniversitesinde yüksek lisans yaptım heykel bölümünde. Şuanda Hacı Bayram Veli Üniversitesinde heykel bölümünde sanat ve yeterlilik yapıyorum. Küçüklükten beri resim yapmak benim en büyük hayalimdi. Keyif aldığım bir işti. Dolayısıyla bu işimi devam ettirdim. Şuanda bu mesleği yapıyorum. Odamın bir bölümünü atölye haline çevirdim. Burada yaklaşık 26 yıldır topladığım bebekleri sergiliyorum. Bu bebekler çok yeni bebekler değil.

1960-1970'lerden kalan bebeklerim var. Bunların arasında çocukken kendime ait olan bebekler de dahil. Antikacılardan topladığım bebekler. Bazı bebekler çok değerli. Çok nadir olan bebeklerim var, markalı. Bu bebeklere herkes sahip olmak ister ama ben sadece koleksiyon yapıyorum." dedi.

"700'E YAKIN BEBEK TOPLADIM"

Oyuncak bebekleri satmayı düşünmediğini, koleksiyonunu daha genişletmek istediğini ifade eden Karaçam, "26 yıl boyunca Elazığ başta olmak üzere çok sayıda şehirde bebek aldım. Yurt dışı menşeli bebek çok de var. 30'a yakın ülkenin bebeği var elimde. Daha farklı, daha eski bebeklere ulaşmak istiyorum. Koleksiyon yapmak, biriktirmek benim sevdiğim bir şey. Her insanın bir koleksiyonu olmalı, bir şeyler toplamalı. Ben, bebekleri sevdiğim için koleksiyon yapıyorum. Küçükken annem babam bana bir çok bebek almıştı. Bunun eksiliğini yaşayıp da böyle bir şey yapmıyorum. Bebeklerime elbiseler yapardım, onları hiç atmazdım. Küçüklüğümden kalma bebeklerim de dahil sağdan soldan toplayarak, antikacılardan alarak gittiğim her şehirden mutlaka bir bebek alarak böyle bir koleksiyon yaptık. Şuana kadar 700'e yakın bebek topladım." şeklinde konuştu.

Topladığı bebekleri evinin bir köşesinde camekanlı bölmede sergilediğini anlatan bir çocuk annesi Ayşe Karataş Karaçam, "Bu bir başlangıç. Daha ileriki hayalim halka açık bir müze haline getirmek istiyorum. Oyuncak müzesi bir kaç ilde var ama çok da yaygın değil. Bunu yapmayı istiyorum. Ailem hep destekçim oldu. Evlendikten sonra eşim de destek oldu. Bu hobimi geliştirmek açısından ailem bana oyuncak bebekler alırdı. Evlendikten sonra da eşim bu hobimi desteklediler. Hatta eşim önemli günlerde antika bebek alırdı. Yani fedakarlık çok yaptılar." ifadelerini kullandı.