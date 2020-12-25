Kaç cana mâl olacaktı! Tam 26 ton!

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine göz açtırmıyor. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımında kullanılmak üzere dökme etil alkolü damıtarak gıda amaçlı kullanım için piyasaya sahte etil alkol süren şüphelilerin olduğu bilgisine ulaştı. Bu amaçlarla kullanılan üretim tesisi, depolar ve sevkiyatta kullanılan araçları tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
3.5 TON SAHTE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
İHA'da yer alan habere göre 7 şüpheliye ait üretim tesisi olarak kullanılan işyeri, 4 depo ve 4 araçta yapılan aramalarda 7 bin 250 litre denatüre dökme etil alkol, 3 bin 500 litre sahte etil alkol, 2 bin 230 adet 1 litrelik alkol bazlı temizleyici, 4 adet 10 bin litre kapasiteli plastik tank, 2 adet 5 bin litre kapasiteli plastik tank, 2 adet 500 litre kapasiteli plastik tank, 1 adet bin litre kapasiteli damıtma makinası, 1 adet aktarım pompası, 5 adet hidrofor motoru, 2 adet soğutucu fan, 1 adet düzeneğe bağlı elektrik panosu, 6 bin 400 adet farklı ibarelerde sahte etil alkol etiketi, 3 bin 750 adet plastik bilyeli şişe kapağı, 3 bin adet plastik bidon kapağı, 405 adet Biotekno ibareli boş etil alkol şişesi, 805 adet etiketsiz 1 litrelik boş etil alkol şişesi, bin 100 adet etiketsiz 5 litrelik etil alkol bidonu, 1 adet alkometre ve 100 adet ambalaj kolisi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan C.Ç., R.Y., M.D., S.B., C.C.Ç., K.E., A.Ç. gözaltına alındı.
16 BİN LİTRE TAKLİT ETİKETLİ ETİL ALKOL
Bir diğer operasyonda ise Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde taklit etiketli 5 litrelik 3 bin 320 adet bidonda toplam 16 bin 600 litre etil alkol ele geçirdi. Ekipler, işyeri yetkilisi olan 1 şüpheliye adli işlem uyguladı.
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