En güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü tablosuna göre vaka sayısı 225.173'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.596 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 26 Temmuz Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yyaınlanmadı.
25 TEMMUZ (DÜNKÜ) KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.
Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;
"Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli."
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 921 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 103 hastanın da iyileştiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 25 Temmuz verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 16 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 596 oldu. Bugün toplam 43 bin 312 test yapılırken, 921 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 225 bin 173 oldu. Bugünkü bin 103 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 208 bin 477’ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 386, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 252 olduğu açıklandı.
“Pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Son 1 haftada Pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli” ifadelerini kullandı.
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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU
Hindistan'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 49 bin 310 vaka tespit edildi. Bu sayının ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.
Kuzey Kore'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası şüphesinin sınırdaki Kaesong şehrinde meydana geldiği bildirildi.
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 806 bin 720’ye, ölü sayısı 13 bin 192’ye yükseldi.
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