Sayısal Loto 26 Şubat çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.40'ta yapılıyor. Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 26 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

26 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2020: 03 - 12 - 15 - 28 - 29 - 38

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.240.942,45 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 77 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.447,40 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.108 Kişi Başına Düşen İkramiye 91,05 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 78.334 Kişi Başına Düşen İkramiye 12,65 TL

HABERTÜRK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 22 ŞUBAT: 18 - 19 - 26 - 39 - 40 - 45

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / TUZLA

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.308.153,10 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 118 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.963,40 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 6.318 Kişi Başına Düşen İkramiye 98,35 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 124.091 Kişi Başına Düşen İkramiye 13,20 TL