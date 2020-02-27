REYTİNG SONUÇLARI 26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

26 Şubat tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanacak. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oluyor. İşte, 26 Şubat Çarşamba dizi reyting listesi...