REYTİNG SONUÇLARI - 26 OCAK

26 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak...