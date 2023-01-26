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Haberler Yaşam Süper Loto 26 Ocak 2023 Perşembe Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama! Tıkla, öğren

26 Ocak Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto çekilişi sonucu!

Süper Loto heyecanı devam ediyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde sonuçlar 21.30'da açıklanıyor. Şans oyunu tutkunları tarafından merakla beklenen 26 Ocak 2023 Perşembe günü Süper Loto çekiliş sonuçları birazdan...

Giriş: 26.01.2023 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL
26 Ocak 2023 Perşembe Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama! Tıkla, öğren
HABERTURK.COM

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. İşte 26 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

26 OCAK 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI BİRAZDAN

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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