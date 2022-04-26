26 Nisan İSKİ planlı ve güncel su kesintileri açıklandı. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler, sular saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Nisan Salı günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana geleceğini duyurdu. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 26 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah,Ferah Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Bulgurlu Terfi Merkezi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 26.04.2022 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Sırapınar Mah,Hüseyinli Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Cumhuriyet-Riva 400Mm İsale Hattının Boru Köprüsündeki Arızası Sebebiyle Çalışma Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 26.04.2022 08:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah,Gülensu Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.04.2022 09:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 26.04.2022 09:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.04.2022 09:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.04.2022 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Riva Mah,Öğümce Mah,Paşamandıra Mah,Bozhane Mah,Göllü Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Cumhuriyet-Riva 400Mm İsale Hattının Boru Köprüsündeki Arızası Sebebiyle Çalışma Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 26.04.2022 08:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

26 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,49