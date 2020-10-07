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Ev ve mutfak eşyaları sektörünü; şehir içinden kurtarıp birçok avantajın bir arada sunulduğu bir endüstri bölgesinde toplayacak Ev ve Mutfak Eşyaları İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi, Kırklareli-Vize’de kurulan PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel OSB’ye komşu olacak. Plastik sektörünün dinamikleri ile bir arada üretim yapma imkanına sahip olacak ev eşyaları üreticilerini temsilen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD),Asrey İnşaat, PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi (PAOSB) ve Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ile protokol imzaladı.

DÜŞÜK MALİYETLİ ÜRETİM İMKANI SAĞLAYACAK

Ev ve Mutfak Eşyaları Özel İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgi veren Asrey İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aslan, “EVSİD ile Asrey İnşaat’ın Kırklareli Vize’de Ev ve Mutfak Eşyaları İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönündeki iş birliğinin gururunu yaşıyoruz. Asrey İnşaat olarak Vize’de özel organize sanayi bölgesi kurulması konusunda öncü bir rol izledik. 2012 yılında PAGDER ASLAN Plastikçiler ihtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması ile bir adım atıldı. Bugün yapılan anlaşma ile ev ve mutfak eşyaları sektörünün kümelenme, katma değerli üretim, Avrupa’ya yakınlık avantajları ile lojistik üstünlük gibi avantajları ev eşyaları sektörü mensupları ile buluşturacağız” dedi.

Vize’deki kümelenmenin Türkiye’deki ilk özel OSB yapılanması olduğuna dikkat çeken Aslan, “Özel organize sanayi bölgesi dediğimiz zaman, bunun altındaki katılımcılara çok önemli getirileri barındıran avantajlar var. Özel OSB’de müteşebbis heyet yok, vali, kaymakamdan oluşan yöneticiler yok. Tamamen kendi aramızda, sizlerden oluşan bir yönetim var. Ucuz enerjiden yatırım teşvik desteklerine, İstanbul ve Avrupa’ya komşu lokasyondan taşınma kredi desteğine kadar pek çok avantajın yanı sıra modern alt yapı olanakları ve sosyal yaşam alanları ile ev eşyaları üreticilerimizi ihtiyaç duydukları sanayi yapılaşmasına kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi.

BÜYÜME İHTİYACINA CEVAP VERECEK

Türkiye’nin endüstride önümüzdeki yıllarda bir cazibe merkezi olacağına vurgu yapan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, “Pandemi ile bütün dünya tedarik zincirlerini değiştirme, çeşitlendirme çabası içerisinde. Dünyada herkesin malumu olacağı üzere Uzakdoğu’nun bir hakimiyeti vardı. Artık başta gelişmiş ülkelerden başlamak üzere tedarik zincirleri değişecek. Bu noktada en iddialı ülkelerden birisi ise Türkiye. Sektör profilimiz genel sanayi ve ihracatının küçük bir örneği. Hepimizin kapasite, ölçek sorunları var. Sektörde talep arzdan daha fazla ve talebe yetişmek için daha büyük üretim alanlarında çalışmaya ihtiyaç duyuyoruz. Asrey İnşaat ile yaptığımız iş birliği neticesinde, 2 yıl içerisinde fabrika inşaatlarına başlayacağız. Kırklareli Vize’de ev ve mutfak eşyaları sektörümüzün ihtisas OSB içerisinde kümelenmesi sektörümüzün büyüme ihtiyacına ve ihracatına katkılar sunacak” dedi.

2012 yılında Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ile yapılan iş birliğinin özel sektör – sivil toplum kuruluşu iş birliğinin ilk örneği olduğuna vurgu yapan PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fidan Aslan Eroğlu ise, “Bu sene başında Türkiye Oyuncakçılar Kooperatifi (TOY-KOOP),şimdi de EVSİD ile bu örnekleri çoğaltıyoruz. Plastikçiler OSB’nin 77 parselinde 69 katılımcımız, Oyuncakçılar OSB’de 50’yi aşan, bugün atılan imzalarla ev ve mutfak eşyaları sektöründen 19 firmamız katılımcılarımız arasında yerini aldı. İster yatırımınızı taşıyın ister ikinci fabrika olarak açın yatırımlarınızın fazlasını geri alacaksınız.” şeklinde konuştu.

100'Ü AŞKIN KATILIMCI YERİNİ ALDI

Asrey İnşaat işbirliği ile 2012 yılında çalışmalarına başlanılan PAGDER ASLAN OSB’nin her türlü sosyal donanımının sanayicilere ve sektör bileşenlerine özel olarak tasarlandığı hatırlatan Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Selçuk Gülsün, Ev ve Mutfak Eşyaları İhtisas Özel OSB ile ilgili “Üst yapı yatırımlarına hazır hale gelen PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi’ne komşu konumda bulunan sanayi arsasına, pek çoğu plastik sektörümüzün de birer oyuncusu olan ev eşyaları sektörü firmalarını görmek sektörlerimize ivme ve büyüme getirecektir." ifadelerini kullandı.

Gülsün, "Öte yandan sene başında Türkiye Oyuncakçılar Kooperatifi (TOY-KOOP) ile iş birliğimiz ile oyuncak sektörü de bölgede kümelenme yoluna gitti. Tüm bu sektörlerimizin sinerjisi ile bugünden 100’ü aşkın katılımcı bölgede yatırım kararını vermiş durumda. Vize ciddi bir cazibe merkezine dönüşecek. Trakya bölgesinin son sanayi yerleşim alanlarından biri konumunda olup, ihalesi yapılmış olan duble yollar ile ulaşım kolaylığına, İstanbul Havalimanı’na, Tekirdağ limanı ve hızlı tren ağına yakın konumda olan sanayi bölgesinde tüm paydaşlar önemli kolaylıklardan yararlanacak. Hem Türkiye’nin ilki hem de Türkiye’de en büyük potansiyeli olabilecek İstanbul’un 20 yıl önceki hali ile bugünü nasıl ise Vize de 10 yıl sonra gelişecek.” dedi