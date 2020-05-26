Bugün marketler açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan Bayramı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanıyor. Marketlerden alışverişlerini, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar "26 Mayıs Salı marketler açık mı?" sorusunu araştırıyor. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...

26 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00’kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.