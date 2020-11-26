Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 467.730'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 12.840 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

26 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

25 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "Türkiye, yaygın filyasyon yapılması, vakaların hızlı tespiti, ülke genelinde standart tedavi protokollerinin uygulanması, erken tedaviye başlanması, evde izole edilen hastalara ilaç temini ve tüm bu hizmetlerin ücretsiz gerçekleştirilmesi yönünden dünyada fark yaratan bir ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür." dedi.

Bakan Fahrettin Koca, "(Kovid-19 testi) Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Koca, "Test kapasitemizin geldiği nokta ve test politikamızın revizyonu, Bilim Kurulu'nda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir." açıklamasını paylaştı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 483 artarak 25 bin 738 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 483 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 721 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 738'e vaka sayısının da 880 bin 542'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 617 bin 715 olduğunu ifade etti.

Ülkede 5 milyon 871 bin 98 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağını belirtmişti. Öte yandan 15 gün boyunca akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında araçların trafiğe çıkması yasak olacak.

Kırmızı bölgelerde yasak ihlali yapanlara 1 milyon tümen (300 TL) turuncu bölgelerde de 500 bin tümen (150 TL) para cezası verilecek.

İngiltere'de son 24 saatte 608 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 11 bin 299 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu son 45 günde görülen en düşük günlük vaka sayısı oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 794'e yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 608 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 55 bin 838'e ulaştı.

Bir günde 212 bin 533 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 38 milyon 834 bin 497 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 1487'si yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 158 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 5 Kasım'da hayata geçirilen karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceğini ve ardından da bahara kadar 3 aşamalı planın uygulanacağını açıklamıştı.

Johnson, insanların dışarıda artık 6 kişiyi geçmeyecek şekilde buluşabileceğini söylemişti.

İlk aşamada insanlardan mümkünse evden çalışmalarının isteneceğini, 2'nci aşamada alkollü içeceklerin sadece yemeklerin yanında satılabileceğini belirten Johnson, bu aşamalarda restoran ve barların artık saat 22.00'de değil 23.00'te kapanacağını ve sınırlı sayıda seyircinin statlara alınabileceğini duyurmuştu.

Johnson, 3'üncü aşamada ise eğlence mekanları ve otellerin kapatılacağını ve restoranların sadece paket servisi yapabileceğini, bu planın bahar aylarına kadar geçerli olacağını bildirmişti.