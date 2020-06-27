İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de günlük koronavirüs tablosuna (26 haziran) göre toplam vaka sayısı 194 bin 511 olmuştu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 5.065 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Peki 27 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?

27 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam saat 19.00 - 20.00 arası Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili en güncel tabloyu açıklıyor. 27 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bu saatler arasında açıklanması bekleniyor.

26 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS'TE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 65 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 65'ya yükseldi. Bugün toplam 51 bin 198 test yapılırken, bin 396 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 194 bin 511 oldu. Bugünkü bin 492 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 167 bin 198'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 382, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 963 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün bin 396. Kovid-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla” dedi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 497 bin 1´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 910 bin 135´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 360 bin 855´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2´inci ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 280 bin 54 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 56 bin 109´a ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3´üncü ülke olan Rusya´da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 781 olurken, vaka sayısı ise 620 bin 794´e ulaştı.

ORTA AVRUPA´DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa´da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya´da vaka sayısı 239 bin 961 olurken, 34 bin 708 kişi hayatını kaybetti. Almanya´da vaka sayısı 194 bin 399´a çıkarken; 9 bin 26 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa´da 162 bin 936 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 778 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere´de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 414´e yükselirken, hasta sayısı 309 bin 360 oldu.

İRAN´DA ÖLÜ SAYISI 10 BİN 239´A ÇIKTI

İran´da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 239´a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 217 bin 724´e çıktığı açıklandı.