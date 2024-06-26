VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI

Yerli bir sinema filmi olan Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası, televizyonda ilk kez saat 20.00'de NOW ekranlarında olacak.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız olarak görülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediyor. Temel’in en büyük hayali, sevdiği kızla evlenebilmektir. Ancak ortada büyük bir engel vardır. Sevdiği kızın babası Papa’nın Türkiye’ye geldiğini öğrenir ve Temel’e ancak onu müslüman yapması karşılığında kızıyla evlenmesine izin verir. Ne olursa olsun sevgilisiyle evlenmeye kararlı olan Temel, bu imkansız görevi yerine getirmek için eğlenceli bir maceraya atılır.

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

14:45 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası (Yerli Sinema)

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce