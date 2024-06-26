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        Haberler Bilgi Magazin 26 Haziran 2024 Çarşamba TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda Güldür Güldür Show, Süt Kardeşler ve Masterchef var

        26 Haziran 2024 Çarşamba TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var?

        Bu akşam televizyonda birçok seçenek yer alıyor. 26 Haziran Çarşamba günü yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışma programları ve Avrupa Şampiyonası maçları olacak. İşte, 'Akşama ne izlesek?' diye soranlar için 26 Haziran 2024 TV rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:03
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        • 1

          26 Haziran akşamı televizyon yayın akışı çok hareketli! Akşama yarışma programları, sinema filmleri ve UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası maçları olacak. İşte, 26 Haziran 2024 televizyon yayın akışı...

          26 HAZİRAN 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW - SICAK TAKİP (YABANCI TAKİP)

          11 sezon ve 379 bölümle sezon finali yapan Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü bu akşam 20.00'de SHOW TV'de olacak. Ardından saat 23.45'te 'Sıcak Takip' isimli yabancı film yayınlanacak.

          FİLMİN KONUSU NEDİR?

          Uluslararası çıkarlar yüzünden ailesi bir Sırp gangster tarafından öldürülen New York Polis Departmanı dedektifi Nick; güneydoğu Asya’ya gider. Taylandlı dedektifle ortaklaşa çalışarak intikam almak ve insan ticareti yapan çeteyi çökertmek için çalışır.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Baba

          09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          10:15 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)

          01:45 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)

          03:15 Kızılcık Şerbeti

        • 3

          UEFA EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI

          UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında saat 19.00'da Ukrayna-Belçika, saat 20.00'de Çekya-Türkiye karşı karşıya gelecek.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06.25 - Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

          06.50 - Kara Tahta

          09.30 - Kasaba Doktoru

          12.50 - Lingo Türkiye

          14.20 - Gönül Dağı

          18.00 - Ana Haber

          18.55 - İddiaların Aksine

          19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"

          21.00 - Kupa Saati

          22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"

          00.15 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          02.45 - Gönül Dağı

          04.55 - Lingo Türkiye

        • 4

          VANGUARD

          Başrolünde Jackie Chen'in olduğu Vanguard filmi bu akşam 20.00'de Atv'de olacak.

          FİLMİN KONUSU NEDİR?

          Jackie Chen'in canlandırdığı Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin'in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

          ATV YAYIN AKIŞI

          08: 00 - Kahvaltı Haberleri

          10: 00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13: 00 - atv Gün Ortası

          14: 00 - Mutfak Bahane

          16: 00 - Esra Erol'da

          19: 00 - atv Ana Haber

          20: 00 - Vanguard

          22: 20 - Uzay Yolcuları

          00: 30 - Senin Hikayen

          03: 00 - Destan

          05: 30 - Kalp Yarası

        • 5

          SÜT KARDEŞLER

          Eski Türk filmleri arasında en çok sevilen yapımlardan biri olan Süt Kardeşler bu akşam 20.00'de Star TV'de olacak.

          FİLMİN KONUSU NEDİR?

          Filmde, Osmanlı zamanında bahriye eri olan Ramazan ve Şaban’ın maceraları anlatılır. Herkesin hayal ettiği ancak kimselerin sahip olamadığı bir konağın sahibi olan Melek Hanım, Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı sütoğlu olan Şaban ile karıştırınca eve alır. Evdeki yanlış anlaşılmalar devam ederken, ev halkı geceleri Gulyabani görmeye başlar.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 - Hayat Bazen Tatlıdır

          09:00 - Yerli Dizi - Tekrar

          11:00 - Dolunay

          13:30 - Yüksek Sosyete

          16:15 - Erkenci Kuş

          19:00 - Star Haber

          20:00 - Süt Kardeşler

          21:45 - Kuzey Denizi

          23:45 - Kuzey Denizi

          01:45 - Yüksek Sosyete

          04:00 - Baba Ocağı

          05:30 - Erkenci Kuş

        • 6

          TURNİKE

          Kanal D’nin, sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil’in yaptığı yarışması Turnike yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de seyirci ile buluşacak.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 - Yalan

          09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          13:00 - Gelinim Mutfakta

          16:00 - Arka Sokaklar

          18:30 - Kanal D Ana Haber

          20:00 - Turnike

          22:15 - Yalan

          00:45 - Turnike

          02:45 - Güneşin Kızları

          04:45 - Tatlı İntikam

        • 7

          VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI

          Yerli bir sinema filmi olan Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası, televizyonda ilk kez saat 20.00'de NOW ekranlarında olacak.

          FİLMİN KONUSU NEDİR?

          Sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız olarak görülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediyor. Temel’in en büyük hayali, sevdiği kızla evlenebilmektir. Ancak ortada büyük bir engel vardır. Sevdiği kızın babası Papa’nın Türkiye’ye geldiğini öğrenir ve Temel’e ancak onu müslüman yapması karşılığında kızıyla evlenmesine izin verir. Ne olursa olsun sevgilisiyle evlenmeye kararlı olan Temel, bu imkansız görevi yerine getirmek için eğlenceli bir maceraya atılır.

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Şevkat Yerimdar

          13:00 Kirli Sepeti

          14:45 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)

          16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası (Yerli Sinema)

          00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

          02:45 Mucize Doktor

          05:00 Son Yaz

          06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

        • 8

          MASTERCHEF TÜRKİYE

          MasterChef Türkiye, bu akşam yeni bölümüyle TV 8'de ekranlara gelecek.

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8’de Sağlık

          08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

          10:00 Gazete Magazin Yaz

          12:00 MasterChef Türkiye

          15:45 Çarkıfelek

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Gazete Magazin Yaz

          02:30 Çarkıfelek

          02:30 Cevap Ver Türkiye

          04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

          05:30 Dizi

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