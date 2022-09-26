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26 Eylül TV yayın akışı: Show TV, Kanal D, Star Tv, TRT 1, ATV Bugün hangi diziler var?

26 Eylül TV yayın akışı: Show TV, Kanal D, Star Tv…

Bu akşam televizyonda yer alacak dizi ve programları öğrenmek isteyen izleyiciler yayın akışını takip ediyor. Yeni dizilerin ekrana gelmesiyle beraber izleyiciler dizilerin günleri ve saatlerini meral ediyor. İşte 26 Eylül 2022 TV yayın akışı

26.09.2022 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • Televizyonda yayınlanan programlar ve diziler izleyiciler tarafından sıklıkla takip ediliyor. Bu akşam Show TV ekranlarında Haluk Bilginer’in yer aldığı “Baba” dizisi yer alırken, Star TV’de “Yalı Çapkını” seyirciyle buluşacak.

  • Show TV yayın akışı

    08:00 - Bu Sabah

    10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 - Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

    18:45 - Show Ana Haber

    20:00 - Baba

    23:15 - Çılgın Joe

  • TRT 1 yayın akışı 

    10:00 - Alişan İle Hayata Gülümse

    12:30 - Şehirden Uzakta

    13:30 - Masumlar Apartmanı

    16:35 - Yeşil Deniz

    19:00 - Ana Haber

    19:55 - İddiaların Aksine

    20:00 - Alparslan: Büyük Selçuklu

  • ATV yayın akışı 

    08:00 - Kahvaltı Haberleri

    10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 - Atv Gün Ortası

    14:00 - Mutfak Bahane

    16:00 - Esra Erol'da

    19:00 - Atv Ana Haber Bülteni

    20:00 - Bir Küçük Gün Işığı

  • Star TV yayın akışı

    07:00 - Mesut Yar İle Bugün

    09:00 - Doktor Geldi 

    10:00 - Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 - Gerçeğin Peşinde

      16:00 - Kiralık Aşk 

    18:15 - Star Haber

    19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 - Yalı Çapkını 

    22:45 - Duy Beni 

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