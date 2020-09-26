En güncel Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 311.455'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 7.858 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 26 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

26 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

25 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, dün yapılan 112 bin 885 koronavirüs testinden 1665'i pozitif çıktı. Dün 73 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 311 bin 455 olurken toplam hayatını kaybeden hastaların sayısı da 7 bin 858 oldu. Ağır hasta sayısı da 1601 oldu. Toplam 273 bin 282 hasta da koronavirüsü yenerek hayata tutundu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!