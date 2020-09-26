Son koronavirüs tablosu

Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, bölgesel çalışmaların neticesini görmeye başladıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum" dedi. 26 Eylül 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı...

CORONA VİRÜS TABLOSU 26 EYLÜL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son 24 saate ait koronavirüs tablosu her gün akşam saatlerinde açıklanıyor. Bugüne ait koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

25 EYLÜL 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

Son 24 saate ait koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden açıklanıyor. Bakan Koca'nın dün için mesajı "Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim." şeklinde oldu.

TOPLAM HASTA SAYISI 311 BİN 455, AĞIR HASTA SAYISI 1601

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, dün yapılan 112 bin 885 koronavirüs testinden 1665'i pozitif çıktı. Dün 73 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 311 bin 455 olurken toplam hayatını kaybeden hastaların sayısı da 7 bin 858 oldu. Ağır hasta sayısı da 1601 oldu. Toplam 273 bin 282 hasta da koronavirüsü yenerek hayata tutundu.

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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: KARŞIMIZDA İKİ VİRÜS ONLARI YENECEK ÜÇ TEDBİR VAR...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede Samsun, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya ve Sinop’ta son durum ve Türkiye değerlendirmesinde bulundu. Önümüzdeki günlerde grip vakalarının artabileceğine dikkati çeken Bakan Koca,"Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe...Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı...

Sağlık Bakanı Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Koca; "Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68" açıklamasında bulundu.

"Gün boyunca Samsun, amasya, Çorum, Ordu ve Sinop'un hastalıkta geldiği noktayı gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi, son bir haftada vaka sayısında yüzde 30'dan fazla düşüş sağlandı. Son bir haftada vaka sayılarında Amasya'da yüzde 40, Ordu'da yüzde 30 ; Çorum'da, Sinop'ta ve Tokat'ta yine yüzde 50 düşüş görüyoruz" ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 68. Şu anda ilave sert tedbirler alma planımız olmadığını söyleyebilirim. Türkiye genelinde şu anda alınan kararlar dışında ilave bir yasak düşünülmüyor. Ama bizim tedbirlere uyumumuz çok önemli. ifadelerine yer verdi" şeklinde konuştu.

"AŞIYLA İLGİLİ ÖNÜMÜZDE DAHA BİRÇOK AY VAR"

"Aşı ile ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir. Fakat akat önümüzde daha birçok ay var. Tünelin ucunun göründüğünü bilerek sıkı tedbirle salgın kararlılığından çıkalım. Bizleri layıkıyla görevimizi yerine getirmeye çalıştığını bilin" diyen Bakan Koca sözü sağlık çalışanlarına yapılan şiddete getirdi.

"SAĞLIKÇILARA ŞİDDET GÖSTERENİ BU TOPLUM DIŞLAR"

Koca, "İnancıma göre bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır." açıklamasında bulundu.