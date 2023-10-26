Reyting sonuçları 25 Ekim Çarşamba günü yani dün ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz akşam izleyici karşısına gelen Güldür Güldür Show, MasterChef All Star ve Kuruluş Osman gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 25 Ekim reyting sonuçları: