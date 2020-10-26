İşte en güncel koronavirüs tablosu

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Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. İşte 26 Ekim Türkiye Koronavirüs tablosu detayları..

26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

26 Ekim koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Koca "tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır." açıklamasında bulunmuştu.

TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE YAŞANAN KORONAVİRÜS VAKALARI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 91 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 69 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1573 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 313 bin 93'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673'e ulaştı. Hasta sayısı 359 bin 784, vefat sayısı 9 bin 727, ağır hasta sayısı 1699, aktif hasta sayısı 36 bin 964 oldu.

Haftalık verilere göre, hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün 113 bin 427 test sonucunda 2 bin 91 yeni hastanın tespit edildiğine işaret ederek, "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında, Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 40'a yakınının İstanbul'da olduğunu anımsatarak, 112 çalışanlarına, "Bu dönemde iş yükünüzün daha da arttığını tespit ettik. Bu çerçevede gösterdiğiniz fedakarlık ve özverinin, bütün toplum olarak bu gayretinizin farkındayız." diye seslendi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) inşaatı devam KKTC Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti.

Oktay, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hareketlendiği dönemde de, çok hızlı bir şekilde İstanbul ve diğer yerlerde yaptığımız gibi çok hızlı hastane inşaatını burada yapmak istedik. Dolayısıyla salgınla alakalı Kıbrıs Türkü'nün zerre kadar bir endişesi olmasın istedik. Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelede hangi imkanımız varsa, bu, Kıbrıs Türkü kardeşimizin bütün her şeyi ile hizmetindedir. Henüz 2 ay olmamış bir inşaatın önündeyiz, muhteşem bir eser çıktı ortaya." dedi.

Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarına ve umuma açık yerlere yönelik asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerden 750 polisin katılımıyla Çankaya'da asayiş uygulaması yapıldı.

Kurulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçları değerlendiren ekipler, eğlence mekanlarını da denetledi.

DÜNYADA SON 24 SAATTE YAŞANAN KORONAVİRÜS VAKALARI

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgına yönelik yeni tedbirleri duyururken, son imzaladığı kararnameyle tüm restoran, bar, kafe ve dondurmacıların 18.00’de kapanacağını ancak evlere servis yapabileceğini söyledi. Başbakan, tüm spor salonları, yüzme havuzları, oyun salonlarının, estetik merkezlerinin kapatıldığını bildirdi.

Salgında 1 milyonu aşan vaka sayılarının her geçen gün hızla arttığı İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kanarya Adaları dışında ulusal çapta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Başbakan Pedro Sanchez başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlemi içeren OHAL kararı aldı.

Libya'da 1639 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen 6 futbolcuda Kovid-19 tespit edildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin'in, salgınla daha iyi mücadele edilmesi için Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a sunduğu olağanüstü hal (OHAL) teklifi kabul edilmedi.

Sri Lanka'nın en büyük balık pazarında çarşambadan bu yana tespit edilen vakaların sayısının 900'e yükselmesi üzerine bir balıkçılık limanı daha kapatıldı.

Endonezya'da Bali eyaletine bağlı Badung bölgesindeki bir hapishanede 106 mahkumun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.