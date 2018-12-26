Sayısal Loto onuçları açıklandı! Merakla beklenen Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto 26 Aralık çekilişinin ardından belli oldu. İşte, MPİ Sayısal Loto sonuçları 26 Aralık sonuçları ile ilgili detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 ARALIK

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından her hafta olduğu gibi bu hafta da Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından belli oldu. En son Cumartesi günü yapılan çekilişte, büyük ikramiye 12 milyon TL tek bir şehre gitmişti. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında yapılan çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı.

İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları 26 Aralık: 19 - 31 - 33 - 40 - 42 - 48

SAYISAL LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

MPİ Sayısal Loto sonuçları 22 Aralık: 4 - 8 - 9 - 26 - 40 - 48

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.312.863,85 TL 5 bilen kişi sayısı : 155 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.875,05 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.581 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 80,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 170.773 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,30 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / MAMAK