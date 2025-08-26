26 Ağustos güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den yapılan açıklamalar ile, hava sıcaklıklarının ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Peki, 26 Ağustos Salı bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Metereoroloji açıklamaları ile güncel hava durumuna ilişkin araştırmalar günün ilk saatleri itibarıyla hız kazandı. Eylül ayına kısa süre kala hava sıcaklıkları bazı bölgelerde azalırken yağış durumları gündeme geldi. Peki, 26 Ağustos Salı bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
