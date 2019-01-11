Türkiye’de e-spor ve oyun alanına odaklanan InGame Group, İstanbul Demirören İstiklal’de “Nonstop Zula Espor Merkezi” faaliye açtı.

2 bin 500 metrekarelik alana kurulan Nonstop Zula Espor Merkezi bünyesinde, 500 metrekarelik deneyim alanı, 80 adet profesyonel oyun ünitesi, 8 adet antrenman odası, eğitim ve atölye odaları, teknoloji laboratuvarı, sanal gerçeklik (VR) deneyim alanı, 5 farklı noktadan canlı yayın gerçekleştiren reji gibi alanlar yer alıyor.

Ulusal ve uluslararası e-spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak merkezin e-spor sahnesi ise, 2 binin üzerinde seyirci kapasitesine sahip. Demirören İstiklal tarafından desteklenen Nonstop Zula Espor Merkezi sponsorları arasında Vestel, Casper, Paycell, Pepsi de bulunuyor.

3 YIL İÇİNDE 100 MİLYON OYUNCU HEDEFİ

Yapımı 6 ayda tamamlanan merkez, Türkiye Espor Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilecek TESFED Türkiye Kupası, lisans yönlendirme çalışmaları, koç ve oyuncu yetiştirme programlarının yanı sıra Zula Süper Lig, Zula World Cup, Zula International Cup gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Açılışta konuşan InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, Türkiye’de 2019 yılında e-spora toplamda 10 milyon TL yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Ocak ayında InGameGroup CEO’su olarak göreve başlayan Alpay Alptekin’in da katıldığı merkezi açılışında verilen bilgiye göre bünyesinde Madbyte Games, Elite Game Studio, BoomByte ve Lokum Games’i barındıran InGame Group, bugüne kadar ürettiği oyunlarla ulaştığı 20 milyonluk oyuncu sayısını, gelecek 3 yıl içerisinde 100 milyona ulaştırmayı hedefliyor.