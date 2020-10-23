Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği'nden (HISİAD') yapılan açıklamaya göre, Yapı Fuarı (Turkey Build) ile eşzamanlı olarak düzenlenecek Hardware Eurasia Fuarı, "Endüstriyel Hırdavat", "El Aletleri-Genel Hırdavat" ve "Mobilya-Yapı Hırdavatı" olarak üç ana başlık altında topladığı endüstrinin geniş ürün yelpazesinde yer alan tüm ürün ve hizmetleri kapsayacak.
Yüz yüze fuarcılıktan çok daha fazlasını sunan yeni nesil fuarcılık uygulamalarının yer alacağı Hardware Eurasia Fuarı'nda, canlı fuarın gücü ile dijital uygulamaların yenilikçi yüzünün bir araya getirildiği hibrit fuar modeli uygulanacak. Bu sayede katılımcılar ulaşmayı amaçladıkları tüm ziyaretçi profili ile temas edilebilecek.
Yeni normal döneminin tüm gereksinimlerini kapsayan önlemleriyle, Hardware Eurasia Fuarı hem katılımcılarına hem de ziyaretçilerine güvenli bir fuar deneyimi sunacak. Gerek dijital kayıt ve kapı giriş süreçleriyle gerekse katılımcı portalında yapılan geliştirmeler ile fuar alanındaki tüm süreçler temassız olarak gerçekleşecek.
"FUAR SEKTÖRÜN YENİ KÜRESEL VİTRİNİ OLACAK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün halihazırda 200'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.
Tecdelioğlu 8,2 milyar dolar büyüklüğünde ihracatı olan hırdavat sanayi sektörünün en verimli şekilde gelişip, global ölçekte rekabetçi tüm pazarlarda söz sahibi olabileceği zemini oluşturmak için, Hardware Eurasia Fuarı’nın, hırdavat pazarına üretim yapan ve hırdavat ürünlerini pazarlayan tüm paydaşların güçlerini birleştireceği yeni bir platformu olacağını ifade etti.
Pandeminin ve uluslararası konjonktürün etkisi ile Amerika, Latin Amerika ve Uzak Doğu’dan Türk hırdavat ürünlerine olan talebin arttığını vurgulayan Tecdelioğlu, pandemiye rağmen ilk 9 ayda 4,5 milyar dolar ihracat yapan ve 2021 yıl sonu için 7 milyar dolar ihracat hedefleyen hırdavat sektörünün ihracatına Hardware Eurasia Fuarı’nın ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.
Tecdelioğlu, yurt içinden ve yurt dışından önemli satın almacıların katılımcı firmalar ile fuar ortamında ikili görüşmeler yapmak üzere İstanbul’da ağırlanacağını, fuarın sektörün ilk uluslararası etkinliği ve bir anlamda sektörün yeni küresel vitrini olacağını kaydetti.
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