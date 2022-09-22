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250 bin TL alacağını istedi! Ofisinde öldürdüler!

Kocaeli'nde, dün F.C ve R.C aralarında husumet bulunan Savaş Taş'ın iş yerine kurşun yağdırdı. Savaş Taş hayatını kaybederken, 1 iş yeri çalışanı da yaralandı. Cinayetin sebebinin, makine mühendisi olan Savaş Taş'ın saldırganlara Ağrı'da bir fabrika kurulması konusunda yaptığı çalışma nedeniyle 250 bin liralık alacağını isteme olduğu öğrenildi

22.09.2022 - 14:40 | Güncelleme: ABONE OL
250 bin TL alacağını istedi! Ofisinde öldürdüler! - Günün Haberleri
250 bin TL alacağını istedi! Ofisinde öldürdüler!
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DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün Güney Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde, F.C. ve R.C. aralarında borç alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Savaş Taş'a ait iş yerine geldi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

DHA'da yer alan habere göre iş yeri önünde başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında F.C. ve R.C., iş yeri içerisine kaçan Savaş Taş'a ateş açtı.

KALBİNE 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Bu sırada seken mermilerden biri de iş yeri çalışanı İ.K'ye isabet etti. Savaş Taş kalbinin çevresine isabet eden 3 mermi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İKİ ZANLI DA YAKALANDI

Olayın ardından otomobille kaçan iki saldırgan, Dilovası ilçesi yakınlarında polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

250 BİN TL'LİK ALACAĞINI İSTEMİŞ

İddialara göre silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Savaş Taş, saldırganlara Ağrı'da bir fabrika kurulması ve makinelerin kurulumu konusunda çalışma yaptı. Makine mühendisi olan ve yurt dışında da bu tür fabrika kurma çalışmaları yaptığı öğrenilen Savaş Taş, bu çalışmasından dolayı kalan yaklaşık 250 bin liralık alacağını F.C ve R.C'den talep etti.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Bu nedenle çıkan tartışmada Savaş Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken ayağından yararlanan ve iş yerinde çalışan İ.K 'nin durumunun iyi olduğu, hayatını kaybeden Savaş Taş'ın ise yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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