25 yılda yaptığı 240 ahşap eserini ihtiyaç sahibi çocuklar için sergileyecek

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Hasip Çelik, 1995 yılında boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla hobi amaçlı ahşap yakma sanatına merak saldı. Herhangi bir kurs veya eğitim almadan bu konudaki bazı yayınlardan istifade eden Çelik, geçen sürede sanatın inceliklerini öğrendi.
Zamanla evinin bir bölümünü atölyeye çeviren din görevlisi, 25 senede bu sanatta ustalaştı.
Ahşaba verdiği özel ilgi ile tablolar ortaya çıkaran Çelik, görevinin dışında kalan zamanını atölyesinde geçiriyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ahşap yakma sanatıyla tablo haline getiren 40 yıllık din görevlisi, bu eserini ibadethane hediye etmek istiyor.
Şimdiye kadar 240 eser ortaya koyan Çelik, el emeği göz nuru eserlerini evinde muhafaza ediyor.
25 yılda yaptığı eserlerini bir sergide sanatseverlerinin beğenisine sunmayı amaçlayan Çelik, buradan elde edeceği gelirle de ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ulaştıracak.
Hasip Çelik, AA muhabirine, 40 yıldır din görevlisi olarak görev yaptığını ve ahşaba karşı hep bir merakının olduğunu belirterek, "Ahşap yakma sanatına 1995 yılında başladım. Kendi kendime öğrendim, kimseden destek almadım. Baktım elim bu işte tecrübe kazandı, kendimi bu işe adadım. Şimdiye kadar 240 eser ortaya çıkardım. Yaptığım hiçbir tabloyu satmadım. Şimdi tüm bu eserleri sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunacağım. Burada elde edilecek gelirle de ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ulaştıracağım. Ahşap her şeyden önce bir sabır ve çok titiz çalışmanız gerekiyor." diye konuştu.
Ahşap üzerine oyma da yaptığını anlatan Çelik, burada daha çok ayetler üzerine çalıştığını vurguladı.
Sanatını gelecek nesillere ulaştırmayı hedeflediğini ifade eden Çelik, çevresindeki gençlere de zaman zaman eğitim verdiğini kaydetti.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için de bir çalışma yaptığını belirten Çelik, "Yakma sanatı ile Ayasofya tablosu hazırladım. Bu eserimi hazırlarken çok hüzünlendim. İnşallah bunu ve yine hazırladığım "Ayyıldız" adını verdiğim eserimi Ayasofya'ya hediye etmek istiyorum." dedi.
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