25 yıl sonra bir ilk

İzmir Alsancak Limanı'na 107 yolcuyu getiren Kevalay Queen'i, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı, Türkiye Libya İş Adamları Derneği Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil'in de aralarında olduğu ilgililer karşıladı.
Murtaza Karanfil, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemi seferlerinin yeniden başlamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Karanfil, Türkiye ile Libya arasında 2 yıl önce imzalanan Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası sayesinde, iki ülkenin birbirine komşu olduğunu, bu komşuluğa katkı sağlamak düşüncesiyle 1996'da yeterli ilgi görmemesi nedeniyle biten gemi seferini yeniden başlattıklarını belirtti.
ÜÇ GÜNDE GELDİ
Karanfil yolcu, yük ve araç taşıyacak bu gemilerin 500 yataklı olduğunu, 700 koltukta yolcu kapasitesi bulunduğunu, ayrıca 520’ye yakın araç alabildiğini kaydederek, şöyle dedi:
"Gemi İzmir’e 3 günde geldi. İzmir’de dün bir fırtına vardı. Ondan dolayı 1 gün aksama yaşandı. Normal süre 2 gündür. Gelecekte bu seferleri farklı şehirlere çoğaltabiliriz. Marmaris, Antalya, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde hem turizm hem ticarete katkı sağlayacak, bazı şehirlerde sadece turizm olacak."
Libya’nın Afrika’nın anahtarı konumunda olduğunu, nüfusunun çok üzerinde tüketimi bulunduğunu aktaran Karanfil, şöyle devam etti:
"Libya, gelişecek olan Afrika’nın tedarikinde önemli rol oynayacaktır. Lojistikte Türkiye’nin jeopolitik konumu önemli. Buna Libya’yı da eklersek bu iki ülke iş birliği hem Afrika’ya giren ürünlerde hem de Afrika’dan dünyaya dağılacak ürünlerde ciddi rol oynayacak. Libya ile bizim 500 yıla dayanan ilişkimiz, kültürümüz var. Libya’ya biz kardeş bir ülke olarak bakıyoruz.”
Karanfil, seferlerin haftada 1 olarak planlandığını, yaz aylarında sefer sayısını artırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
Libya Kevalay Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mecihi de iki ülke arasındaki ilişkinin "aziz kılınmasından" memnuniyet duyduklarını söyledi.
Yolcu gemisinin sefere başlamasında Türk makamlarının her türlü kolaylığı sağladığını ifade eden Mecihi, "Bu yolcu gemisi ilişkileri geliştirecek ve biz de elimizden geleni yapacağız." dedi.
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