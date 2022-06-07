25 yıl hapisle aranıyordu böyle yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö.´nün İzmit´te bir evde saklandığını belirledi.

Eve baskın düzenleyen ekipler, O.Ö.'yü saklandığı bazanın içinde yakaladı. Gözaltına alınan O.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.