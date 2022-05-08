25 yaşındaki gencin feci sonu

İHA

Afyonkarahisar'daki feci kazada 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Hüdai Kaplıcaları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 27 VM 470 plakalı aracı ile Sandıklı ilçesine doğru seyir halinde olan Yalçın Karabaş, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerinde ardından Karabaş'ın cansız bedeni otopsi için araçtan çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ederken, talihsiz gencin bugün memleketi Sandıklı'da toprağa verileceği öğrenildi.