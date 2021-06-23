25 yaş üzeri aşılanıyor

AA

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 25 yaş ve üzerindekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabiliyor.

Ankara Şehir Hastanesine gelen 25 yaşındaki Utkan Tekin aşı olmayı uzun zamandır beklediğini söyleyerek, "Tüm dünya aşı oluyor. Herkesin aşı olması lazım, Covid-19 salgınını bitirmeliyiz" diye konuştu.