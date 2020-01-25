En son deprem nerede oldu? sorusu Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Artçı depremler devam ederken Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini sizler için hazırladık. İşte son depremler...

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

Büyüklük 3.4 (ML) Yer Elazig - Sivrice Enlem 38.4783 (K) Boylam 39.3018 (D) Derinlik 7.00 (KM)



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 25 OCAK 2020

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.25 03:28:16 38.3740 39.1790 7.9 -.- 3.3 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 03:27:26 38.5328 39.2912 5.1 -.- 3.7 3.8 ACIPAYAM-(ELAZIG) 2020.01.25 03:23:29 38.3122 38.7538 3.2 -.- 2.3 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) 2020.01.25 03:19:47 38.2075 38.7222 5.0 -.- 3.4 3.3 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.25 03:04:11 38.4527 39.3458 6.8 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 02:59:23 39.0272 27.8305 2.4 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 02:57:13 39.0188 27.8828 6.6 -.- 2.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 02:56:37 38.4998 39.2865 5.0 -.- 2.1 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 02:54:39 39.0542 27.8332 6.6 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 02:49:41 38.4730 39.1912 4.2 -.- 2.3 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 02:48:07 39.0072 27.8920 11.6 -.- 2.0 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 02:43:41 38.2127 38.7683 4.8 -.- 2.2 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.25 02:39:06 38.3935 39.2945 2.6 -.- 1.7 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 02:35:48 38.4977 39.2997 10.4 -.- 2.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 02:30:20 38.9828 27.8533 4.7 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 02:25:56 39.0180 27.8332 7.2 -.- 3.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 02:20:10 38.4090 39.0990 2.3 -.- 1.8 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 02:16:50 38.3632 39.3292 2.9 -.- 2.0 -.- UCLERCE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 02:14:16 38.4932 39.1802 5.0 -.- 2.3 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) 2020.01.25 02:12:13 37.4298 37.0770 5.0 -.- 2.8 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2020.01.25 02:10:42 39.1110 27.8945 5.0 -.- 2.0 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.25 02:07:57 38.9805 27.8628 5.1 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 02:07:06 38.5070 39.3010 5.4 -.- 2.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 02:04:49 39.0232 27.8442 7.9 -.- 2.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 02:00:23 38.5132 39.2160 5.4 -.- 2.5 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) 2020.01.25 01:52:14 38.3705 39.1577 4.9 -.- 2.3 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 01:48:36 38.3722 39.1535 10.2 -.- 2.3 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 01:43:04 38.5163 39.3068 6.9 -.- 1.9 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) 2020.01.25 01:38:01 38.4103 39.1805 5.0 -.- 2.6 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 01:33:47 38.4982 39.2857 5.0 -.- 2.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 01:32:58 39.0460 27.8563 11.8 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)