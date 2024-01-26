25 Ocak reyting sonuçları! Perşembe günü AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 25 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen İnci Taneleri'nin reyting sonuçları merak edilip araştırılıyor. Öte yandan Güldür Güldür Show, Survivor All Star ve Aldatmak rakiplerini zorladı. İşte 25 Ocak AB ve total reyting sıralaması...
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Reyting sonuçları 25 Ocak Perşembe akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. İlk bölümüyle ekrana gelen İnci Taneleri'nin ilk bölüm performansı merak ediliyor. Öte yandan Güldür Güldür Show, Survivor All Star ve Aldatmak rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 25 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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25 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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24 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI
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