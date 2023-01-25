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Haberler Yaşam Sayısal Loto 25 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANIYOR! Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası! Tıkla, öğren!

25 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor!

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazandıran şanslı numaralar 21.30'da açıklanacak.

Giriş: 25.01.2023 - 19:53 | Güncelleme: ABONE OL
25 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANIYOR! Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası! Tıkla, öğren!
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Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MPİ Çılgın Sayısal Loto çekilişini Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirmektedir. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 25 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

25 OCAK 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİRAZDAN

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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