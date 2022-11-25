Mirabal kardeşlerin anısı, özgürlük ve insan hakları için verdikleri mücadele dünyada insan hakları savunucuları ve kadın hareketleri için bir sembol haline gelerek tarihe kazındı. 1999 yılına gelindiğinde Birleşmiş Milletler, 25 Kasım gününü “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Ulusrarası Mücadele Günü” ilan etti.