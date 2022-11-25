DİKTATÖRLÜĞÜN SONA ERMESİNDE ÖNCÜLÜK ETTİLER
Üç kız kardeş eşleriyle beraber Trujillo diktatörlüğüne başkaldırıyordu. Kardeşlerden Patria 1960 yılının Haziran ayında Clandestine Hareketinin öncüsü olmuştur. Diğer kız kardeşler de bu harekete katılmışlardır.
Kardeşler diktatörlük karşıtı mücadelelere karşı sembol haline gelmiş bazı zamanlarda ağır baskılar ve hapis cezaları almışlardır.
1960 yılının Kasım ayına gelindiğinde Trujillo ülkede iki tehlikeden söz etmiştir “Kilise ve Mirabal kardeşler.”