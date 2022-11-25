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25 Kasım 2022 Cuma televizyon yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

25 Kasım Cuma: Bugün televizyonda neler var?

Bugün farklı birçok yapım ekranlarda olacak. Cuma gecesinde film izlemek isteyen izleyiciler için Örümcek Adam ekranlarda olacak. Aynı zamanda birçok dizinin yeni bölümü de yayınlanacak. İşte, 25 Kasım Cuma günü televizyon yayın akışı...

Giriş: 25.11.2022 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • FOX TV

    07.15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

    10.00 Ekonomi Arası

    10.05 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13.00 En Hamarat Benim

    16.30 Yasak Elma

    19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20.00 İyilik

    23.30 Orta Sayfa

    01.30 Yasak Elma

    04.00 Her Yerde Sen

    06.00 Şevkat Yerimdar

  • SHOW TV

    06:00 Aziz

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Kızılcık Şerbeti

    00:15 Güzel Günler

    02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

  • STAR TV

    07:00 Mesut Yar ile Bugün 

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Toprak ile Fidan

    18:15 StarAna Haber

    19:00 Toprak ile Fidan

    20:00 Yalı Çapkını

    00:20 Yerli Dizi Tekrar 

    02:30 Toprak ile Fidan

    03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    05:30 Güzel Köylü

  • TRT 1

    05:30 Benim Adım Melek

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Galler-İran"

    15:00 Kupa Günlüğü

    16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Katar-Senegal"

    18:00 Ana Haber

    18:55 İddiaların Aksine

    19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Ekvador"

    21:00 Kupa Saati

    22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Amerika"

    00:00 Yürek Çıkmazı

    02:45 Teşkilat

    05:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    05:50 Hayallerinin Peşinde

  • ATV

    06:00 Bir Zamanlar Çukurova

    07: 00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 Atv Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 Atv Ana Haber

    20:00 Yalnız Kurt

    00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

    03:20 Mutfak Bahane

    05:20 Bir Zamanlar Çukurova

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