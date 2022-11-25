TRT 1
05:30 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Galler-İran"
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Katar-Senegal"
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Ekvador"
21:00 Kupa Saati
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Amerika"
00:00 Yürek Çıkmazı
02:45 Teşkilat
05:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:50 Hayallerinin Peşinde