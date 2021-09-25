Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı 28 bine dayandı. İşte merak edilenler...

25 EYLÜL GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

25 Eylül Cumartesi günü Türkiye koronavirüs verilerinin yer aldığı güncel koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel tabloyu paylaşır paylaşmaz haberimizde yer alacak.

24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE KORONAVİRÜS HABERLERİNDE SON DURUM

23 Eylül tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 458 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,90, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 69,74 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 107 milyon 380 bin 295'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şırnak, Bingöl, Ağrı, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.