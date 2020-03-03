25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açıldı. Adaylar e-devlet şifreleri üzerinden sonuçlara ulaşabilecek.

25. DÖNEM POMEM KADIN ÖZEL HAREKAT SINAV SONUÇLARI 2020

Sonuçlara ulaşmak için aşağıdakiş bağlantıya tıklayabilirsiniz.

25. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI

Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere yapılan 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçları açıklanmıştır.

Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.