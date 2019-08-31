Polis Akademisi, 25. Dönem POMEM Özel Hareket branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacağını duyurdu. İşte POMEM kadın polis öğrenci alımlarıyla ilgili ayrıntılar haberimizde...

25. DÖNEM POMEM ÖZEL HAREKAT KADIN POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı yayınladığı duyuruda, önbaşvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edileceğini bildirdi.