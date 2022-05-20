25 bin taştan Atatürk anıtı

AA

İçmeler Mahallesi'ndeki Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'na yerleştirilen 2,5 metre en, 3,5 metre yüksekliğindeki mozaik anıtı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 5 gün boyunca vatandaşlar küçük taşlar yerleştirerek ortaya çıkardı.

Marmaris Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şubesi'nin işbirliğiyle mozaik sanatçısı Hülya Kılıç'ın koordinatörlüğünde halkın katılımıyla yapılan anıtta 25 bin küçük taş kullanıldı.

ADD Şube Başkanı Dilay Uçar, anıtın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, halkın günlerce süren yapım aşamasına büyük coşkuyla katıldığını belirterek, "19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda seyyar bir atölye kurduk. 5 gün boyunca durmaksızın çalıştık. Halkımız da bize destek verdi. İlmek ilmek örüldü. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığında 25 bin mozaik taştan yapıldı. Bu Marmaris halkının kendi kendine bırakacağı bir anıttır." dedi.

Marmaris Belediye Başkanvekili Hasan Yaylalı da Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle andıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından anıtın açılışı gerçekleştirilerek üzerindeki kırmızı bez kaldırıldı.

Anıta katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür belgesi verildi.