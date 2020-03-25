25 bin şişe sahte dezenfektan ele geçirildi - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde kaçak ve sahte hijyen ürünleri ile mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.Ekiplerce merkez Eyyübiye ilçesindeki iki iş yerine düzenlenen operasyonda 25 bin 34 şişe el temizleme jeli ve solüsyonu, 11 bin 60 el temizleme jeli kabı, 6 bin el temizleme jeline ait etiket ile faturası ibraz edilemeyen 3 bin 135 litre etil alkol ele geçirildi.N.Z, M.S.G, S.K ve M.B. hakkında "insan sağlığına zararlı, sahte veya yasa dışı ürünleri satmak veya üretmek" suçlarından işlem yapıldı.